Caso MC Kevin: modelo que estava em quarto com cantor presta novo depoimento

A modelo Bianca Dominguez, que esteve no quarto do cantor MC Kevin quando ele caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, compareceu à 16ª DP, na Barra da Tijuca, na quarta-feira (10), para prestar novo depoimento sobre o caso. Ao conceder entrevista para o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, ela contou que foi ao local para esclarecer detalhes.

O advogado de Bianca, Danilo Garcia Andrade, também complementou a informação. Segundo ele, que concedeu entrevista ao portal G1, a Polícia Civil queria verificar se o DJ português Jimmy Junior, suposta testemunha indicada por Bianca, teria sido "plantado". A suposição foi negada em depoimento.

"O promotor queria entender se havíamos plantado a testemunha, o Jimmy, como essa testemunha havia chegado até nós e a razão da demora para termos apresentado", afirmou o advogado.

Além do depoimento, Danilo Garcia solicitou à modelo um exame toxicológico para identificar possível alteração na bebida que ela havia consumido no dia do acidente. Bianca Dominguez chegou a revelar que não lembra de alguns dos momentos antes da queda.

O advogado contou ao G1 que o DJ Fernando Jimmy procurou Bianca para afirmar haver presenciado a queda de MC Kevin, mas a modelo revelou não recordar do momento específico.

Mudanças no depoimento

No primeiro depoimento sobre o acidente, realizado um dia após a morte, Bianca afirmou que manteve relações sexuais com Kevin pouco antes da queda. Já em agosto, ela relatou uma briga entre Kevin e MC VK, que também estava no quarto, pontuando que o segundo funkeiro citado não teria socorrido o amigo.

"Ela só lembra de ter tomado de forma consciente bebida alcoólica e fazer uso de maconha. Agora, se por acaso foi colocado outra substância na bebida dela, acho que muda até a natureza do fato do profissional que ela estava exercendo ali", comenta Danilo.

A segunda versão de Bianca Dominguez já foi repassada a Polícia Civil e ao Ministério Público pelo advogado Danilo Garcia de Andrade. No documento, que contém sete páginas e 115 itens, são pontuados detalhes que teriam sido lembrados pela modelo após as declarações iniciais.