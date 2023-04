Celular de suspeito de divulgar fotos de Marília Mendonça no IML passará por perícia

O celular do suspeito de ter compartilhado fotos da cantora Marília Mendonça e demais artistas que já morreram foi apreendido pela Polícia Civil e será periciado, segundo disse ao g1 nesta terça-feira (18) o delegado Eduardo Fabbro, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

O suspeito, que tem 22 anos, foi preso na segunda-feira (17) em Santa Maria, no Distrito Federal. Ele foi responsável por compartilhar no Twitter as fotografias de laudos periciais feitas em Institutos de Medicina Legal (IML). Fotos similares dos artistas Cristiano Araújo e Gabriel Diniz também foram divulgadas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e se encontra à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira.

As fotografias foram obtidas de forma ilegal e distribuídas, também ilegalmente, na internet. A investigação tenta agora descobrir como o suspeito teve acesso às imagens. No Brasil, a pena para o crime de vilipêndio de cadáver é de pagamento de multa e detenção de 1 a 3 anos.

Fotos de Marília Mendonça vazam

Na última quinta-feira (13), as fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram, e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, dizendo que estava "chocada" com o conteúdo.

Mãe de Marília, Dona Ruth se pronunciou, na sexta-feira (14), sobre o vazamento das fotos do corpo da filha. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei". "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada.

O irmão da cantora, João Gustavo, relatou no mesmo dia que voltou a sofrer pela morte da irmã por conta do vazamento. "Estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", escreveu no Twitter.