Suspeito de compartilhar fotos de Marília Mendonça no IML é preso

Um suspeito de difundir imagens do corpo da cantora Marília Mendonça foi preso, nesta segunda-feira (14), em Santa Maria, no Distrito Federal. Conforme o Metrópoles, o homem tem 22 anos e também foi responsável por divulgar fotos similares dos artistas Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Em investigação feita pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), ligada à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), administradores de perfis em redes sociais foram identificados. Esses usuários foram responsáveis por divulgar e compartilhar fotos e vídeos dos corpos de artistas.

O jovem detido foi responsável por compartilhar no Twitter as fotografias de laudos periciais feitas em Institutos de Medicina Legal (IML). Para investigar o caso, foi deflagrada a Operação Fenir, buscando reprimir esse tipo de crime.

Além disso, as fotografias foram obtidas de forma ilegal e distribuídas, também ilegalmente, na internet. No Brasil, a pena para o crime de vilipêndio de cadáver é de pagamento de multa e detenção de 1 a 3 anos.

Fotos de Marília Mendonça vazam

Na última quinta-feira (13), as fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram, e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, dizendo que estava "chocada" com o conteúdo.

Mãe de Marília, Dona Ruth se pronunciou, na sexta-feira (14), sobre o vazamento das fotos do corpo da filha. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei". "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada.

O irmão da cantora, João Gustavo, relatou no mesmo dia que voltou a sofrer pela morte da irmã por conta do vazamento. "Estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", escreveu no Twitter.