Anitta deixa Warner Music após conflito com gravadora

A cantora carioca Anitta deixou a gravadora Warner Music de forma oficial. Ela publicou comunicado no Instagram, nesta terça-feira (4).

"Após 11 anos de uma parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados”, destacou o informe oficial disparado pela comunicação da artista.

“Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro”, conclui a nota.

Críticas

Anitta já tinha feito uma série de críticas públicas à Warner no começo de março. Ela tinha dito que queria romper o contrato e pediu uma reunião com o CEO da gravadora.

Em fevereiro deste ano, em uma conversa com os fãs no Twitter, a cantora mencionou a vontade de encerrar o contrato com a gravadora.

No dia 8 de março de 2023, o Dia das Mulheres, o perfil no Instagram da Warner Music Latina publicou imagens das artistas latinas que fazem parte do portfólio da gravadora, entre elas, Anitta.

A carioca usou a imagem da postagem e publicou crítica no Instagram, em inglês. "Comunicação na Warner é tão boa que eles me colocaram no post em looping do Feliz Dia das Mulheres apesar de eu ter de ir a público pedindo 'o respeito às mulheres' que esta data representa".

Em seguida, ela disse que questionou ao CEO quanto custaria para encerrar o contrato com eles e recebeu como resposta que "isso não aconteceria".