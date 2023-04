Fortal anuncia bloco de Ludmilla e trios independentes em edição histórica do evento

Em comemoração aos 30 anos de festa, o Fortal anunciou, nesta quinta-feira (27), novos blocos e trios independentes. A cantora Ludmilla estreará no corredor da folia com o bloco Fervo da Lud, comandado 'rainha da favela'. A cantora carioca é atração confirmada na quinta-feira, 20 de julho.

Conforme Colombo Ciadini, diretor do Fortal, o line-up deste ano irá garantir uma excelente experiência aos foliões. "Quatro dias do mega mix musical que venha independente da propriedade do evento agradar e atender a todos os gostos", explica. Colombo ainda comentou sobre a estrutura da cidade Fortal.

"Uma mega estrutura de 25 hectares de uma cidade cenográfica. 10 mil vagas para veículos - seis mil para o grande público e quatro mil para o setor de camarotes. Quatro grandes ambulatórios e cinco UTIs moveis. Mais de 50 geradores de alta voltagem para iluminar toda essa área para segurança", pontua.

Foto: Kid Júnior

Além de Lud, a edição especial também irá contar com trios independentes. Proporcionando uma viagem no tempo, a Cidade Fortal será habitada por Luiz Caldas (20/07), Cheiro de Amor (21/07) e Ricardo Chaves (22/07). As atrações farão todo o percurso do corredor da folia.

Trios independentes

Quinta-feira (20) — Luiz Caldas

Sexta-feira (21) — Banda Cheiro de Amor

Sábado (22) — Ricardo Chaves

Corredor da folia

O Fortal começa na quinta-feira (20) com Bell Marques e Rafa e Pipo, Timbalada, Parangolé e o inédito bloco de Ludmilla. Claudia Leitte, Bell Marques e Nattan e Felipe Amorim comandam a festa na sexta-feira (21).

Os donos dos hits do carnaval Léo Santana e Ivete Sangalo agitam o sábado (22). Bell Marques também agitará os foliões fora de época neste dia.

Foto: Kid Júnior

Para encerrar a edição histórica, o Fortal escalou um domingo (23) recheado de axé com Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval e convidados.

A edição também irá contar com o Bloco Brahma que será comandado por Durval, ícone da música baiana estará presente no último dia de evento.

Colombo ainda comentou sobre os artistas presentes desde a primeira edição, em 1992. "Só dois artistas participaram de todas as edições: Bell Marques e Durval Lélis, porém, quando tudo começou a banda local era a Pimenta Malagueta e ela vai estar. E a banda nacional era Cheiro de Amor puxando o primeiro bloco em 1992. E, além disso, o pai do Axé, que vai puxar um trio independente pra trazer a sua alegria, a sua musicalidade, que é o Luiz Caldas".

Corredor da folia

Quinta-feira (20)

Vumbora (Bell Marques e Rafa e Pipo)

Bagunça (Parangolé)

Fervo da Lud (Ludmilla)

Sexta-feira (21)

Largadinho (Claudia Leitte)

Hype (Nattan e Felipe Amorim)

Siriguella (Bell Marques)

Sábado (22)

Vem com o Gigante (Leo Santana)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Domingo (23)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Bloco Brahma (Durval e convidados)

Camarote Mucuripe

Clássico de todas as edições, o Camarote Mucuripe garantirá diversas atrações nacionais para os foliões. Além de área gourmet e open bar.

Quinta-feira (20)

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva

Sexta-feira (21)

Xand Avião

Ana Castela

Matuê

Sábado (22)

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo Guilherme

KVSH

Domingo (23)

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo

Palco Arena

O Fortal 2023 ainda contará com o Palco Arena. O line-up vem com grandes nomes da música baiana que fizeram história ao longo de três décadas do evento.

Veja programação

Quinta-feira (20)

Timbalada

Pimenta Malagueta

Dj Justa

Sexta-feira (21)

Psirico

Karol do Axé

Dj Justa

Sábado (22)

É o Tchan

Verão S/A

Dj Justa

Domingo (23)

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

Dj Justa

Serviço

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)