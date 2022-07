Fortal 2022: veja como chegar, orientações e detalhes sobre a festa

Após dois anos sem uma das maiores festas da Capital por causa da pandemia da Covid-19, o Fortal 2022 está de volta. Saudosos da micareta, os foliões vão curtir a Cidade Fortal de quinta (21) a domingo (24).

Muitas são as dúvidas dos que irão ao evento, seja em relação a como chegar, qual a ordem das atrações ou sobre o plano de segurança da festa.

Assim como nas edições anteriores, a folia será na Cidade Fortal​, localizada no bairro Manuel Dias Branco. Por lá, uma estrutura especial de palcos, camarotes e corredor está montada para os festejos durante os quatro dias.

Como chegar?

Nesta quarta-feira (20), um plano completo de operação para o evento foi divulgado oficialmente pela organização, em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza.

Para facilitar o acesso à Cidade Fortal, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) começará a atuar nas vias de acesso e no entorno do evento desde as 16h.

Enquanto isso, a Etufor deve disponibilizar 10 ônibus reservas no terminal do Papicu, disponíveis a partir das 14h até o fim do evento, além de criar a linha especial Term. Papicu/Cidade Fortal (840).

Serviços de carro por aplicativo também devem estar disponíveis para acesso ao local, apesar do trânsito que deve deixar a chegada um pouco mais complicada.

Foto: Kid Júnior

Segurança

Além de facilitar os acessos à Cidade Fortal, efetivo de policiais, bombeiros e guardas municipais deve ser distribuído na Cidade Fortal e nos entornos.

Ao todo, 16 policiais civis devem atuar nos quatro dias do evento, além do apoio da presença de um posto de atendimento da Polícia Civil. Do Corpo de Bombeiros, o efetivo será de 60 militares, com divisão de 15 por dia.

Da Polícia Militar, o efetivo será maior: na sexta serão 13 PMs, no sábado 26 e no domingo mais 26.

Foto: Kid Júnior

Dicas para curtir a folia

Para curtir a folia da forma mais segura e confortável possível, o aconselhável é reunir os amigos e estar atento a alguns detalhes. O Diário do Nordeste reuniu dicas para aproveitar uma das maiores micaretas do Brasil.

Vestimenta

Correr atrás do trio por horas exige fôlego e disposição. Já dizia a rainha Ivete Sangalo na música 'Empurra-Empurra', um clássico do Carnaval: "deram um pisão no meu pé, nem quero saber quem foi".

Para se proteger na multidão e aguentar a folia por mais tempo, roupas leves são ideais. A tradicional combinação short/bermuda, abadá e tênis não tem erro. Para as meninas, um top reforçado ajuda no conforto também.

Cuidado com pertences pessoais

Guardar pertences pessoais em bolsos não é aconselhável. As pochetes oferecem mais segurança, evitando possíveis perdas ou furtos. Há opções mais discretas, as chamadas doleiras ou porta-dólar, que podem ser colocadas do lado de dentro do short.

Evite portar objetos de valor como câmeras fotográficas, cordões ou relógios, e prefira levar dinheiro trocado para evitar transtornos com comerciantes.

Hidratação

Seja cerveja, vodka, cachaça, gin ou whiskey, muitas são as opções de bebidas alcoólicas no corredor da folia. Uma dica para evitar a desidratação (e até a ressaca no outro dia) é intercalar o álcool com uma garrafa de água.

Além disso, por segurança, prefira comprar bebida e comida de locais oficiais do evento, fiscalizados pela Agefis. Se passar mal, procure os postos de atendimento médico do Samu, que estarão presentes na Cidade Fortal.

Veja a programação do Fortal 2022

Quinta-feira (21)

Bloco Vumbora : Bell Marques e Rafa & Pipo

: Bell Marques e Rafa & Pipo Bagunça : Harmonia do Samba e Matheus Fernandes

: Harmonia do Samba e Matheus Fernandes Pra Cima: Taty Girl

Sexta-feira (22)

Siriguella : Bell Marques

: Bell Marques Largadinho : Claudia Leitte

: Claudia Leitte Hype: Nattan e Felipe Amorim (Sexta)

Sábado (23)

Village : Ivete Sangalo

: Ivete Sangalo Siriguella : Bell Marques

: Bell Marques Eh Loco: Léo Santana

Domingo (24)

Village : Ivete Sangalo

: Ivete Sangalo Siriguella : Bell Marques

: Bell Marques Eh Loco: Jonas Esticado e Henry Freitas