Fortal 2022 inicia entrega de abadás nesta terça-feira (19)

A organização do Fortal 2022 começa a entregar os abadás dos blocos oficiais, blocos alternativos e do Camarote Mucuripe nesta terça-feira (19). Dos dias 19 a 22, as peças serão entregues no Centro de Eventos. Os retardatários devem comparecer no shopping Riomar, nos dias 23 e 24.

Para retirar os abadás, os foliões precisa levar o voucher impresso, documento oficial com foto e certificado de vacinação.

Veja data e horário de entrega de abadás:

Blocos oficiais e Camarote Mucuripe

Terça (19/07): letras A a J - 11 às 21h

Quarta (20/07): letras K a N - 11 às 21h

Quinta (21/07): letras O a Z - 11h às 18h

Sexta (22/07): retardatários, cortesias e procurações - 11h às 18h

Blocos alternativos

Terça (19/07): letras A a J - 11 às 21h

Quarta (20/07): letras K a N - 11 às 21h

Quinta (21/07): letras O a Z, além de retardatários, cortesias e procurações - 11h às 18h

Shopping Riomar Fortaleza

Sábado (23): de 11h às 21h, retardatários

Domingo (24): de 13h às 17h, retardatários

Veja programação de blocos do Fortal 2022

Quinta-feira (21)

Vumbora: Bell Marques e Rafa e Pipo

Bagunça: Harmonia do Samba e o estreante na avenida, Matheus Fernandes

Pra Cima: Taty Girl

Sexta-feira (22)

Largadinho: Claudia Leitte

Siriguella: Bell Marques

Bloco: Nattan e Felipe Amorim

Sábado (23)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Vem com o Gigante - Eh Loco: Léo Santana



Domingo (24)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Bloco Eh Loco: Jonas Esticado e Henry Freitas

Serviço

Fortal 2022 - Camarote Mucuripe

Data: 21 a 24 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Bairro Manoel Dias Branco (S/N)

Pontos de venda: Site Efolia e Central do Fortal (RioMar Fortaleza)