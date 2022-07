Fortal 2022 acompanha hits dos aplicativos de streaming e traz shows de nomes do piseiro e trap

Uma das maiores micaretas do país retorna ao calendário de eventos nacionais após dois anos ausentes por efeitos da pandemia. Nomes conhecidos do axé e forró eletrônico somam repertórios em novos e tradicionais blocos, além do Camarote Mucuripe. Em 2022, novos gêneros musicais, em crescente nos aplicativos de streaming, entraram no circuito: o piseiro e o trap.

O cearense Matuê foi uma surpresa ao ser anunciado na programação do Fortal 2022, no Camarote Mucuripe. Principal nome do trap nacional — som derivado do rap — o cantor coleciona grandes apresentações no último ano. Ele chegou a realizar show no Lollapalooza 2022 e é nome confirmado no Rock In Rio deste ano.

Legenda: O cearense Matuê aumentou a agenda de shows no Nordeste entre junho e julho deste ano Foto: Reprodução/Instagram

Do piseiro, produto derivado do forró, o pernambucano Zé Vaqueiro é quem soma voz e se apresenta pela primeira vez no Camarote Mucuripe. O forrozeiro teve o "boom" da carreira durante a pandemia e realizou os principais eventos juninos do país.

No corredor da folia, o forró se faz presente com novos nomes que vão estrear no evento. Em alta com o hit "Tem Cabaré Essa Noite", o cearense Nattan e o cantor Felipe Amorim, dono do sucesso "Ouvidinho", são cantores programados no bloco Hype.

Legenda: O cearense Nattan é um dos nomes em alta nos apps de streaming Foto: Reprodução/Instagram

Uma voz feminina também é novidade na cidade Fortal. A forrozeira Taty Girl é atração do bloco "Pra Cima", no corredor da folia.

Direção do Fortal acompanha tendências da música das plataformas digitais

Ailton Junior, um dos diretores do Fortal 2022, aponta a edição deste ano como uma das maiores pela ausência do evento nos últimos dois anos — efeito dos decretos estaduais de enfrentamento à Covid — e pela ânsia do público em festas no período das férias.

Ailton Junior Diretor do Fortal 2022 Acredito que será maior que os outros anos. Com essa retomada, tínhamos um fato que era a festa já ser consagrada e ser conhecida de forma nacional pela mistura de ritmos, antenada as atrações do momento. A festa une idades e classes sociais diferentes. Outro ponto importante é esse ausência dos dois anos. A procura está muito boa.

Sobre a inserção da participação de nomes de novos gêneros, como o do cantor cearense Matuê, o diretor do Fortal ressalta que o evento busca acompanhar nomes em evidências nas plataformas de música.

"Temos que perceber como promotor, que temos de ficar de olho no que é tendência de mercado. Não é mais só axé, virou um festival. Temos de ficar atento ao que tá acontecendo, porque o público também quer novidade. Também é uma forma de incluir novas gerações, de não ficarmos acomodado. Esses são alguns dos motivos para termos nomes como Matuê e artistas de diferentes gêneros", definiu o cantor.