Show de Zé Vaqueiro no São João de Campina Grande arrasta 86 mil pessoas e bate recorde de público

O São João de Campina Grande 2022, na Paraíba, bateu recorde de público desta edição, neste sábado (2), com o show do sertanejo Zé Vaqueiro. Pelo menos 86 mil pessoas assistiram à apresentação do artista, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

Atração principal do Parque do Povo, local em que ocorre grandes apresentações de forma gratuita, o show de Zé Vaqueiro atraiu uma multidão, fazendo com que a organização do evento precisasse fechar os portões de entrada 3 horas antes da apresentação começar. As informações são do G1 Paraíba.

Por volta das 22 horas, pessoas que estavam na fila e não conseguiram entrar tentaram arrancar as grades que cercavam o espaço. Equipes da Polícia Militar foram chamadas para conter o tumulto. Apesar da situação, nenhuma outra pessoa conseguiu entrar no Parque do Povo.

Durante o show, Zé Vaqueiro agradeceu a presença massiva de fãs.

"Hoje eu estou sem palavras de subir nesse palco e saber que os portões fecharam. Saber que esse público maravilhoso aqui veio, ficou e lotou o Parque do Povo. Só a agradecer a Deus por trazer alegria para cada um de vocês", afirmou.

Neste domingo, ele também fez uma publicação no Instagram agradecendo.

Antes da apresentação de Zé Vaqueiro, os maiores públicos do evento registrados neste ano foram nos shows de Gusttavo Lima, que atraiu 72 mil pessoas, e no da cearense Mari Fernandez, com 60 mil pessoas.

Apresentação

No sábado, choveu durante todo o dia em Campina Grande, mas à noite o céu ficou limpo para receber o pernambucano. No mesmo dia, mais cedo, Zé Vaqueiro já tinha se apresentado no município de Conde, no litoral paraibano. A energia do artista durante a apresentação no São João de Campina Grande, entretanto, estava intacta, com direito a muita animação.

Durante o show, ele tocou sucessos como 'Volta comigo bb', 'Eu tenho medo', 'Cangote, 'Cena de Amor' e Letícia.