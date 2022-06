Gustavo Mioto tem show interrompido com menos de uma hora no São João de Campina Grande

O cantor Gustavo Mioto foi obrigado a encerrar o show mais cedo na madrugada desta quinta-feira (30) no São João de Campina Grande. O artista, que comemorava 10 anos de carreira, teve o microfone desligado antes de completar uma hora de apresentação. A organização do evento não explicou o motivo da interrupção.

De acordo com o G1 Paraíba, Mioto iniciou o show por volta das 2h40 e às 3h35 foi informado de que não poderia continuar no palco montado no Parque do Povo.

Apenas os fãs que estavam na parte frontal conseguiram ouvir o cantor se despedindo. "Então, galera de Campina Grane, até ano que vem", anunciou o cantor.

Nas redes sociais, fãs lamentaram o ocorrido. "Só fui para o para ver o Gustavo mioto, o show demorou muito para começar, mas eu nem me importei porque eu queria muito vê-lo. Daí o homem simplesmente saiu do palco no meio do show e foi embora! Estou muito triste mesmo”, desabafou uma internauta.