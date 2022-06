Anitta faz alerta sobre situação da Amazônia e é criticada na web

A cantora Anitta tem sofrido ataques nas redes sociais desde esse domingo (26), quando criticou a situação que vive a Amazônia, sem fiscalização. Segundo a cantora, a maior floresta viva do mundo "é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo, ninguém vê nada".

Declarações foram feitas em coletiva de imprensa antes do show no Rock in Rio Lisboa. Os ataques têm sido orquestrados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levantaram a hashtag "#anittamentirosa".

Veja a declaração de Anitta:

A fala da artista ocorreu dez dias após os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips serem encontrados no Amazonas. Eles foram vítimas de represália por estarem denunciando atividade de pesca ilegal na área, segundo a principal linha de investigação da Polícia.

“É o grande tesouro do nosso país, e as pessoas tratam como um grande nada, é isso é inaceitável", disse Anitta.

Apesar das críticas, a brasileira foi apoiada por fãs nas redes sociais: "É uma coisa que precisa de atenção, e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um cala boca de algum jeito".