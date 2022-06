Rafa Kalimann quebra o salto no 'Domingão' e sai de chinelo do programa; veja foto

A ex-BBB Rafa Kalimann passou por um "perrengue" durante participação no júri do quadro "Dança dos Famosos", do programa Domingão com Huck, no último domingo (26).

O salto alto da influenciadora digital quebrou, e o ator José Loreto, que estava ao seu lado na bancada, expôs a situação da amiga ao vivo, logo após a apresentação de dança contemporânea de Sérgio Menezes.

"Ele (Sérgio Menezes) entrou em um personagem pesado, forte. Tão pesado que fiquei batendo o pé e a Rafa até quebrou o salto dela. Olha isso aqui, gente!", disse José Loreto. "Eu ia sair daqui no salto, ia segurar a fineza. Que boca de sacola", respondeu Kalimann.

A apresentadora entrou na brincadeira e compartilhou uma foto do momento inusitado ao lado de Loreto e do apresentador Luciano Huck.

Veja foto

Foto: Reprodução/Instagram

"Foi lindo nosso Domingão! Apresentações emocionantes, reencontrei pessoas queridas e dei muitas risadas! Na próxima vou de tênis", brincou.

"Na próxima pode vir de chinelo", respondeu, aos risos, Huck.

Foram classificados para a final do "Dança dos Famosos" Vitória Strada, Vitão e Ana Furtado.

