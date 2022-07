Fortal 2022 marca a estreia de Taty Girl e Matheus Fernandes; conheça os novos blocos

Com cantores como Bell Marques já consagrados, a retomada do Fortal neste ano traz cantores estreantes para a avenida, todos eles cearenses. A festa acontece entre os dias 21 e 24 de julho, na Cidade Fortal, após dois anos interrompidos pela pandemia de Covid-19.

Além de Matheus Fernandes, que estreia com o bloco Bagunça ao lado do Harmonia do Samba na quinta-feira (21), Taty Girl, Nattan e Felipe Amorim também fazem suas primeiras apresentações no corredor da folia.

Matheus Fernandes

Cantor dos hits ‘Coração Cachorro’, parceria com Ávine Vinny, e ‘Balanço da Rede’, com Xand Avião, Matheus Fernandes traz o forró eletrônico e piseiro para o primeiro dia de Fortal. O cearense se junta ao Harmonia do Samba no Bloco Bagunça.

No repertório, sucessos como ‘Minutinho de Fraqueza’, ‘Baby Me Atende’, ‘Chama o Samu’ e ‘Mulherada na Lancha’. Em novembro de 2021, o cantor atingiu a marca de ser o cearense mais ouvido no Spotify com 7,8 milhões de ouvintes mensais.

Taty Girl

Com quase 30 anos de carreira, Taty Girl estreia o próprio trio na micareta. O Bloco Pra Cima passa pela avenida também na quinta (21). A cearense, também conhecida como Barbie do Forró, canta hits que fazem parte da memória do público forrozeiro, como ‘Louca’, ‘Rubi’ e ‘Não é Papel de Homem’.

Em 2019, a cantora lançou o projeto ‘Baú da Taty Girl’, que reúne os principais sucessos da carreira da cantora. Desde 2021, quando os shows puderam ser retomados com a melhora do cenário epidemiológico da covid-19, ela roda o Nordeste levando o projeto.

Nattan

Após viralizar durante a pandemia, as músicas do sobralense Nattan vêm figurando entre as principais paradas musicais do país. Este ano, ele estreia com o Bloco Hype na 29ª edição do Fortal ao lado do também cearense Felipe Amorim, na sexta-feira (22).

Legenda: O cearense Nattan viralizou na pandemia e estreia no bloco Hype Foto: Reprodução/Instagram

Entre os principais hits estão ‘Comunicação Falhou’, parceria com Mari Fernandez, ‘P Q P’, ‘Diferente dos Diferentes’ e ‘Sentada Desapegada’ e ‘Pelado’.

Felipe Amorim

Outro sucesso que surgiu na pandemia, Felipe Amorim se tornou um fenômeno no TikTok com hits que caíram no gosto dos usuários que reproduzem as coreografias de 'Putariazinha', 'No Ouvidinho' e 'Sem Sentimento'.

Legenda: Felipe Amorim estreia no Fortal com o Bloco Hype Foto: Reprodução/Instagram

O cearense de 25 anos foi até indicado pelo YouTube na lista dos "Artistas para Ficar de Olho" em 2022. As músicas do cantor mesclam diversos ritmos, como forró, funk, piseiro, eletrônico e até arrocha.