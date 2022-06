Matheus Fernandes grava DVD no Rio de Janeiro em outubro; veja entrevista

O cantor Matheus Fernandes prepara a gravação de um novo DVD no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva à coluna, no evento Vybbe Junina, o forrozeiro revelou a data da nova produção audiovisual.

"Nos vamos gravar um DVD novo, muito especial Vai marcar nossa história, no dia 13 de outubro", destacou Matheus Fernandes.

Assista à entrevista:

A gravação do DVD acontece no feriadão de Nossa Senhora Aparecida, em uma sexta-feira.

Gravar uma produção audiovisual no Rio de Janeiro é um feito importante. Mostra o bom momento de um cantor fora da região onde domina, no caso o Nordeste. Nomes como Wesley Safadão e Xand Avião são alguns nomes que somam produções e até festas próprias em terra carioca.

No topo do Spotify

O cearense vive um bom momento na música. No fim de semana, ele emplacou o sucesso "Balanço na Rede" em primeiro lugar nas playlists "Top Brasil" e "Top 50" no Spotify Brasil.

No evento Vybbe Junina, na cidade na natal do forrozeira — a capital cearense — Matheus Fernandes pode se reconectar com quem mais impulsiona a carreira dele, os fãs.