Nattan canta com Gusttavo Lima em show: 'vou guardar para sempre esse momento'

O cearense Nattan dividiu o palco com Gusttavo Lima e compartilhou o momento nas redes sociais, agradecendo o apoio do sertanejo. "Vou guardar sempre esse momento. Na mente e no coração. Obrigado @gusttavolima por ser tão generoso", escreveu Nattan neste domingo (3).

No vídeo, Gusttavo elogia o artista natural de Sobral, interior do Ceará, e diz que ele será "o próximo número 1 do Brasil". Nattan é uma das novas vozes do forró e tem feito sucesso em turnê pelo País.

Aos 23 anos, o cantor já contabiliza mais de 1 milhão de inscritos no canal oficial do YouTube. Ele também já passa dos 3,3 milhões de seguidores no Instagram e 4 milhões de ouvintes no Spotify.

Carreira

Os primeiros shows com público do cearense foram impedidos por conta do avanço da pandemia. Em julho de 2021, Nattan começou a ter as primeiras experiências com fãs em algumas cidades brasileiras que autorizaram a realização de eventos.

O mais recente Ep do forrozeiro, intitulado "Pelado", tem seis faixas e foi lançado no último dia 11 de junho.