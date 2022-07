Xand Avião anuncia atrações do Aviões Fantasy 2022; veja lista

O cantor Xand Avião anunciou nesta sexta-feira (1º) as atrações da edição 2022 do evento Aviões Fantasy. A festa deste ano terá o tema Time Machine.

Estão confirmados para o evento, além de Xand, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Mari Fernandez, Gustavo Mioto e Felipe Amorim. O Aviões Fantasy volta a ocorrer após dois anos sem realização devido à pandemia de Covid-19.

“Depois de dois anos sem acontecer, nada mais justo do que um line up incrível para fazer a espera valer a pena. Esse time de peso vai fazer o tempo ficar maluco nesse Fantasy, vamos pro futuro, pro passado e, não importa o tempo, o que não vai faltar é muita música boa e diversão para todo mundo”, afirmou Xand.

A ação de divulgação do tema do evento contou com a participação de Xand como o comandante da máquina do tempo. Durante o dia inteiro, nomes como Gustavo Tubarão, Gabô Pantaleão, Isa Temoteo, Álvaro, GKay e Maria Clara, publicaram vídeos em suas contas pessoais com diversos momentos históricos, desde a pré-história até o futuro.

O Aviões Fantasy acontece no dia 17 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. O evento contará com apresentação da influenciadora GKay.

A pré-venda de ingressos exclusiva para clientes com cartão de crédito ELO estão abertas até o fim da noite de sábado (2), a partir de domingo (3), iniciam as vendas gerais.