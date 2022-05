Nattan lança clipe com cenas quentes ao lado de modelo na canção 'Pelado'; assista

O cantor Nattan lançou o clipe da canção “Pelado” no YouTube, nesta sexta-feira (27). A letra é levada na cadência da sofrência. Gravada em estúdio, a produção audiovisual conta com cenas quentes do cearense com a modelo Hadassa Horta.

No clipe, o cantor Nattan aparece interpretando uma discussão com a modelo. Os dois ainda aparecem em momentos de intimidade em um quarto cenográfico. A produção audiovisual é assinada pela HD.

Assista clipe:

“Estou muito animado com esse projeto, pois é um dos meus primeiros lançamentos desse ano. É um single pensado nos mínimos detalhes para embalar o público que me acompanha tanto nos shows como em casa”, declarou Nattan sobre a produção.

A canção também faz parte do repertório do novo CD do forrozeiro, que conta com 20 faixas no setlist, com presença de canções inéditas e regravações.

Com apenas 23 anos, o cantor já contabiliza mais de 440 milhões visualizações no canal oficial do YouTube, além de mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Produção feita em dois dias

Pedro Brasil, diretor da HD Fortaleza, foi o responsável pela direção, captação e edição do clipe. Segundo o produtor audiovisual, o trabalho foi gravado em câmeras 6K.

O diretor pontuou ainda que tudo foi feito em pouco mais de 48 horas. "Nattan é um cantor muito ocupado. Precisávamos que ele gravasse tudo muito rápido. Então, fizemos em dois dias diferentes pra otimizar o tempo. Montamos o quarto no estúdio pra dar rapidez e conforto ao artista e também para podermos fazer a luz com mais espaço pra criar as fotografias".

Pedro ainda revelou um detalhe sobre as gravações das cenas mais quentes entre o cantor e a atriz. "Não, eles estão de roupa sim! Ela de top e ele de calça na cena do abraço, tudo com muito profissionalismo. Nattan e a atriz deram um show de interpretação".