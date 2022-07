'Tem Cabaré essa Noite', versão de 'Te Robaré', é novo 'chiclete' na voz de Nattan e Nivaldo Marques

Uma música do cantor Prince Royce ganhou uma versão forrozeira, com traços do gênero bachata, e viralizou nas redes sociais em julho. A composição "Tem Cabaré Essa Noite", interpretada por Nattan e Nivaldo Marques, é um dos hits cantados em diferentes festas pelo Brasil.

Originalmente, a composição se chama "Te Robaré". Ela foi lançada como single em 3 de fevereiro de 2014, para promover o primeiro álbum de estúdio do cantor Prince Royce (2010).

Escute "Tem Cabaré essa Noite":

Veja clipe de "Te Robaré":

A letra foi escrita por Prince Royce com D'Lesly "Dice" Lora e Yonathan Then. A versão forrozeira é assinada por Flavinho do Kadet.

Inicialmente, a música foi postada por Nivaldo Marques no dia 3 de junho, no YouTube. Em seguida, no dia 26 de junho, o cantor Wallas Arrais publicou na plataforma. O registro musical de Nattan no site é datado de 8 de julho.