Matuê e Timbalada são atrações confirmadas no Camarote Mucuripe no Fortal 2022

O Fortal 2022 reúne, no mês de julho, atrações de diversos ritmos. O cantor cearense Matuê, maior nome do trap nacional, e o grupo Timbalada, liderado por Denny Denan, foram anunciados como parte dessa mistura musical do Camarote Mucuripe.

O Timbalada agita o Camarote Mucuripe na quinta de Fortal, 21 de julho, junto ao cantor Zé Felipe, a energia da banda Eva e a sensação Kadu Martins.

Já o trapstar Matuê, integra a lineup do domingo, 24 de julho, que também inclui o hitmaker do funk carioca Dennis, o duo baiano Rafa e Pipo e Marcinho.

A programação do Camarote Mucuripe inclui shows exclusivos dos principais nomes da música no momento. Na sexta-feira (22), o agito fica por conta de Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Artur Bacanna. E, no sábado (23), a mistura de ritmos reina e energiza o público com as apresentações de Zé Vaqueiro, Durval Lelys, DJ Eme e a banda local Sousete.

Para garantir o máximo de curtição, a nova edição do Camarote Mucuripe inclui espaços gourmet, ambientes instagramáveis, Open Bar completo e visão privilegiada ao desfile de trios elétricos agitando o Corredor da Folia.

Confira a programação dos blocos

Quinta-feira (21)

Vumbora: Bell Marques e Rafa e Pipo

Bagunça: Harmonia do Samba e o estreante na avenida, Matheus Fernandes

Pra Cima: Taty Girl

Sexta-feira (22)

Largadinho: Claudia Leitte

Siriguella: Bell Marques

Bloco Hype: Nattan e Felipe Amorim

Sábado (23)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Vem com o Gigante - Eh Loco: Léo Santana

Domingo (24)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Bloco Eh Loco: Jonas Esticado

Além da programação de shows, o público poderá conferir experiências exclusivas, fruto da mistura de ritmos e emoções que agitam milhões de pessoas há mais de duas décadas. Ingressos para o Fortal 2022 já estão à venda no site Efolia e Central do Fortal (RioMar Fortaleza)

Serviço

Fortal 2022 - Camarote Mucuripe

Data: 21 a 24 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Bairro Manoel Dias Branco (S/N)

Pontos de venda: Site Efolia e Central do Fortal (RioMar Fortaleza)