Mari Fernandez lota praça de alimentação de shopping de Fortaleza com pocket show; assista

A cantora Mari Fernandez lotou a praça de alimentação de um shopping em Fortaleza, na noite de terça-feira (5). No bairro São Gerardo, fãs da cearense tiveram a oportunidade de tirar fotos e ouvir sucessos da forrozeira.

Acompanhada de dançarinas, Mari Fernandez cantou hits como "Agonia", "Comunicação Falhou" e "Intuição".

Público lotou praça de alimentação em pocket show:

A cearense fez questão de descer do palco por algumas vezes e tirar fotos com diversos fãs.

No evento, Mari Fernandez fez o lançamento do evento "Mari Sem Fim". A festa acontece no final de julho e deve percorrer o país. A capital recebe a primeira edição da festa.