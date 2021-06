Cearense Mari Fernandez ultrapassa marca de Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar no Spotify

A cearense Mari Fernandez vem quebrando números e alcançando métricas de artistas nacionais no Spotify Brasil. Sem ainda ter realizado um show presencial, por conta pandemia, ela ultrapassou uma marca atingida antes por Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar. Como cantora solo, a forrozeira chegou ao primeiro lugar do "Charts Top 200" do aplicativo em 2021.

No sábado (26), Mari Fernandez recebeu 1.109,064 streams em "Não, Não Vou". Anteriormente, o maior número era da música "Modo Turbo" com Luiza Sonza, Anitta e Pablo Vittar, sendo 714.617 mil streams.

Há 15 dias, Mari Fernandez estava na posição 185º com a mesma música. Na semana do dia 17 de junho, a música alcançou a marca de 2 milhões de streams.

Na última semana, no dia 24 de junho, a música já estava em 10º posição alcançando o marco de 4 milhões de streams e no sábado chegou a primeira posição.

Vale frisar que "Modo Turbo" possui um maior número de plays na totalidade com 87,5 milhões de streams no Spotify Brasil, enquanto a música de Mari Fernandez soma 10,6 milhões de streams. O que se compara nesta publicação é a superação da cearense em termos de audiência no maior número de streams por dia.



Ao todo, a cearense está com 2.589.719 ouvintes mensais na plataforma do Spotify.

Analisar os dados da plataforma de streaming musical e observar Mari Fernandez em primeiro lugar é algo para se analisar e saber o que está sendo feito por trás. Ela assumiu carreira no primeiro semestre de 2021 e ainda não fez show com público.

Mari Fernandez estourou de forma repentina. Até a própria banda, ela ainda seleciona instrumentistas. Os números alcançados pela cearense devem ter deixado muito cantor de forró e sertanejo veteranos repensando o que fazer para alcançar o mesmo.



Em um cenário musical onde um artista de forró ou sertanejo estoura nacionalmente com um hit em cinco anos, ou até em uma década, ver a cearense chegar ao topo de um aplicativo com top 10 disputado em poucos meses é louvável.