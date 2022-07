Bell Marques realiza show de aniversário de 164 anos de Baturité em agosto

O aniversário de emancipação política de 164 anos do município de Baturité será comemorado com show do baiano Bell Marques. Será a primeira apresentação do cantor na região. O evento foi divulgado pela cidade na noite desta segunda-feira (4).

Os fãs de Bell Marques podem se programar para curtir o evento no dia 9 de agosto. Ainda não foi informado o local e o horário de início do show.

Antes de realizar show em Baturité, Bell Marques é nome presente no Fortal 2022. Ele é atração do bloco Vumbora, ao lado dos filhos Rafa e Pipo. O evento acontece do dia 21 a 24 de julho.