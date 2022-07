Anitta vê namorado de influencer em show e dispara: 'Mais bonito que vi na vida'

Durante show na Holanda, a cantora Anitta conseguiu avistar o namorado de uma influenciadora digital que chamou atenção. A carioca parou apresentação para elogiar o parceiro da brasileira, que estava na plateia. Dominique Honnebier é o nome do rapaz que atraiu os olhares da dona de "Envolver".

Anitta foi até a beirada do palco e apontou para frente, perguntando quem era o rapaz atrás da brasileira Gabryeli Costa, que trabalha também como modelo na Europa.

"Que namorado bonito você tem. Nunca vi homem mais bonito na minha vida inteira. Eu tô passada", declarou Anitta.

Legenda: Modelo ao lado da namorada brasileira Foto: Reprodução/Instagram

Os holofotes se voltaram para Dominique, e a namorada foi bombardeada de perguntas. Ele ainda tirou onda ao postar um vídeo sobre Anitta. "Aparentemente, eu sou o homem mais bonito que Anitta já viu? Hahaha. Como vocês sabem estava no show com minha namorada quando ela parou a música para falar com a gente. Então, vamos fazer esse vídeo chegar até a ela! Obrigado a todos", escreveu o bonitão.

Gabryeli viu o retorno da fala de Anitta repercurtir no número de seguidores. No início da tarde de segunda-feira (4), ela já tinha atingido mais de 11 mil seguidores. Os de Dominique foram parar em quase 150 mil após o elogio de Anitta. De Natal, no Rio Grande do Norte, a brasileira já mora na Holanda há cinco anos.