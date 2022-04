Matuê surpreende Nordeste com agenda de shows em Fortaleza e Teresina

Os fãs do cantor Matuê foram surpreendidos com a divulgação de shows do cearense na região Nordeste. Ele realiza evento em Fortaleza (CE), no dia 25 de junho, e em Teresina (PI), no dia 2 de julho.

A ausência de eventos do cantor na região já foi assunto de reclamação nas redes sociais. Em diferentes momentos, Matuê chegou a relatar que não era um problema dele, mas da falta de empresários para comprar datas.

Nos últimos meses, as apresentações de Matuê foram concentradas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

O cearense ganhou notoriedade nos aplicativos de streaming em 2020, durante a pandemia. As sete faixas do álbum “Máquina do Tempo” entraram no ranking das 15 músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil no dia da estreia.

Atual sucesso de Matuê, a canção "Vampiro":

Nascido na capital cearense, em outubro de 1993, Matuê foi criado em Oakland, na Califórnia. Em 2019, o trapper entrou para a lista de 20 artistas "para ficar de olho", divulgada pelo You Tube Music.

Eventos nacionais e internacionais

Legenda: Público cantou junto de Matuê como "Mantém" e "É Sal" Foto: Reprodução/Multishow

Em 2022, Matuê surpreendeu ao levar uma multidão ao Lollapalooza em um horário muito cedo da programação do evento.

Ele também é atração do Rock in Rio. O cantor se apresenta pela primeira vez no evento no dia 4 de setembro.

Em abril deste ano, ele realizou a primeira turnê da carreira na Europa com apresentações em Portugal e no Reino Unido.