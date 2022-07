Fortal 2022: programação desta sexta (22) tem Wesley Safadão e Nattan

O segundo dia do Fortal 2022 é marcado por estreias e a retomada de um grande nome do forró aos palcos. Nattan, em alta com o hit "Tem Cabaré Essa Noite", participa pela primeira vez do evento no bloco Hype. O forrozeiro Wesley Safadão retorna agenda de shows após passar período longe dos palcos para tratar de um problema na coluna.



No corredor da folia, por mais um dia, o cantor Bell Marques percorrer de trio a cidade Fortal.

A voz feminina de Claudia Leitte chega em mais uma edição do evento. Veterana na festa, ela apresenta repertório atualizado no bloco Largadinho.

O bloco Hype estreia na cidade Fortal com Nattan e também Felipe Amorim,

Wesley Safadão retorna aos palcos no Camarote Mucuripe

Após semanas de repouso por conta de uma cirurgia par tratar uma hérnia de disco, o cantor Wesley Safadão retorna aos palcos em grande estilo no Fortal 2022.

Neste ano, o forrozeiro deixou o corredor da folia para se apresentar ao seleto grupo de fãs do Camarote Mucuripe. De repertório, o forrozeiro promete levar sucessos musicais dos álbuns "TBT", "WS On Board", entre outros.

Veja programação de sexta (22) do Fortal 2022

Blocos

Largadinho: Claudia Leitte

Siriguella: Bell Marques

Bloco Hype: Nattan e Felipe Amorim

Camarote Mucuripe

Wesley Safadão

Pedro Sampaio

EME

Artur Bacanna