Wesley Safadão recebe alta médica após cirurgia de emergência: "indo para casa"

O cantor Wesley Safadão recebeu alta médica, na manhã desta segunda-feira (11). O cearense foi internado no dia 7 de julho para tratar uma hérnia de disco.

Em vídeo no Instagram, o cearense aparece caminhando sem dificuldades ao lado da esposa Thyane Dantas. O cantor ainda segue usando meias de compressão.

"Recebi alta, estou indo para casa continuar o tratamento. Obrigado meu Deus, Drº Francisco Sampaio Junior, Drº Roberto Kalil e equipe por toda a dedicação e cuidado. Minha gata Thyane que esteve ao meu lado cada segundo, e minha gratidão a vocês, por todas as orações e mensagens!", escreveu Wesley Safadão em postagem do Instagram.



A decisão pela cirurgia se deu após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe dos médicos Francisco Sampaio Júnior e Roberto Kalil Filho.

Wesley Safadão teve doença grave causada pela compressão e inflamação de nervos do canal vertebral

Safadão precisou fazer uma cirurgia de emergência, na manhã de quinta-feira (7), após o quadro de saúde dele se agravar.

Em entrevista ao jornal O Globo, o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, médico do cantor, afirmou que o artista estava prestes a ter o que chamam de “síndrome da cauda equina”, doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral.

A situação pode resultar em paralisia, incontinência intestinal, urinária e a outros problemas de sensibilidade, além da perda de movimento.



Segundo relato da assessoria, na quinta, Safadão apresentou "um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada à hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral".

