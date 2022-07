Fortal 2022: veja fotos da primeira noite de folia, que retorna após dois anos

A noite desta quinta-feira (21) marca o retorno dos foliões no corredor da Cidade Fortal. O Fortal 2022 chegou para matar a saudade após dois anos parado por conta da pandemia de Covid-19. Taty Girl abriu os trabalhos com a estreia do bloco Pra Cima.

O primeiro dia de Fortal conta ainda com os blocos Vumbora, com Bell Marques e Rafa e Pipo; e Bagunça, com Harmonia do Samba e o estreante na avenida, Matheus Fernandes.

A programação vai até o domingo (24) e reúne turistas de várias regiões do País, que até lotaram a rede hoteleira da Capital cearense.

Confira fotos da primeira noite de Fortal:

Legenda: O corredor da Folia retornou após dois anos Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Bloco Pra Cima abriu a noite Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Taty Girl estreou o bloco Pra Cima Foto: Thiago Gadelha

Legenda: A primeira volta de Taty Girl no corredor da folia animou foliões e os camarotes Foto: Thiago Gadelha

Legenda: O Fortal 2022 começou nesta quinta-feira (21) Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Primeira noite agitou o coração dos foliões no corredor da Cidade Fortal Foto: Thiago Gadelha