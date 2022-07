Fortal 2022: programação desta quinta (21) tem Bell Marques e Matheus Fernandes

No primeiro dia do Fortal 2022, o corredor da folia ganha ritmos conhecidos com a presença de cantores veteranos e estreantes. Turistas de várias regiões do País chegaram no início da semana para entrega e customização de abadás.

O axé e o forró são protagonistas da abertura do evento. Taty Girl e Matheus Fernandes estão programados para subir pela primeira vez nos trios do evento.

O veterano Bell Marques, ao lado dos filhos Pipo e Rafa, também é uma das grandes atrações da festa.

Participação do pagode no bloco Vumbora

Legenda: Matheus Fernandes ao lado do grupo Menos é Mais Foto: Nara Fassi

A estreia de Matheus Fernandes conta ainda com participação de um nome forte no pagode, na atualidade. O grupo Menos é Mais foi anunciado pelo cantor como uma atração convidada.

O grupo musical de Brasília é formado por Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista).

Veja programação desta quinta-feira (21) do Fortal 2022:

Blocos

Vumbora: Bell Marques e Rafa e Pipo

Bagunça: Harmonia do Samba e o estreante na avenida, Matheus Fernandes

Pra Cima: Taty Girl

Camarote Mucuripe

Zé Felipe

Banda EVA

Timbalada

Kadu Martins