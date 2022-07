Jonas Esticado prepara lançamento de músicas no Fortal 2022

O cantor Jonas Esticado irá lançar novas músicas no Fortal 2022. Ele é uma das atrações do corredor da folia do Fortal 2022. É a terceira vez que o forrozeiro participa da micareta cearense. Nesta quarta-feira (13), ele foi um dos nomes presentes na coletiva de imprensa da festa e falou sobre o retorno dos blocos.

"A gente costuma se atualizar diariamente. Irei apresentar hits que estouraram durante a pandemia e lançamentos musicais. Vai ser uma edição emocionante pela saudade que todos estão do evento", comentou Jonas Esticado.

Ainda segundo o forrozeiro, o Fortal exige um acréscimo de instrumentos de percussão pela batida do axé — o que fez ele chamar mais profissionais para a banda. "A gente acaba colocando mais percussionistas para entrar nessa onda de Carnaval, um complemento", detalhou o cearense.

Jonas Esticado é atração do bloco Eh Loco. Ele se apresenta no domingo (24), dividindo o corredor da folia com Henry Freitas.

Veja programação de blocos do Fortal 2022

Quinta-feira (21)

Vumbora: Bell Marques e Rafa e Pipo

Bagunça: Harmonia do Samba e o estreante na avenida, Matheus Fernandes

Pra Cima: Taty Girl

Sexta-feira (22)

Largadinho: Claudia Leitte

Siriguella: Bell Marques

Bloco: Nattan e Felipe Amorim

Sábado (23)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Vem com o Gigante - Eh Loco: Léo Santana



Domingo (24)

Siriguella: Bell Marques

Village: Ivete Sangalo

Bloco Eh Loco: Jonas Esticado e Henry Freitas