Bil Araújo confirma presença no Fortal 2022 após fim de namoro com Erika Schneider

Após terminar o namoro com Erika Schneider, Bil Araújo confirmou nos Stories que estará no Fortal 2022. “Amanhã estamos viajando para o Fortal. Vamos gravar uma publicidade lá. Nunca fui para o Fortal, é a primeira vez. Vamos conhecer. Estou curioso, tomara que não chova”, disse ele, na manhã desta quinta-feira (21).

O fim do relacionamento com Erika foi divulgado nessa quarta (20), pelo colunista Leo Dias. Segundo ele, o término foi amigável. Uma fonte também confirmou o fim do romance à revista Quem.

Namoro de Erika e Bil

Erika e Bil, que se conheceram durante a participação no reality show “A Fazenda 13”, estavam namorando desde abril desse ano. Ainda no mês de abril, eles tiveram um breve rompimento por ciúme, mas reataram em junho.

Apesar do término, os dois mantém as fotos juntos nas redes sociais e ainda não se manifestaram.

Famosos no Fortal 2022

De acordo com um dos patrocinadores do Fortal 2022, além de Bil Araújo, celebridades como Nicole Bahls, Gabi Martins e Kerline Cardoso também estarão em Fortaleza curtindo a micareta, que começa nesta quinta.