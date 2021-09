Bil Araújo diz que 'A Fazenda 13' será o último reality show que ele participará: 'chave de ouro'

O educador físico e modelo Bil Araújo disse em uma conversa com Aline Mineiro e Erasmo Viana, na madrugada desta quinta-feira (16), que A Fazenda 13 será o último reality show que ele participará.

A ida para a atração da Record TV, de acordo com ele, é para fechar com 'chave de ouro' a história dele em programas do gênero no Brasil.

Antes de A Fazenda 13, ele integrou o elenco do Big Brother Brasil (BBB) 21 e No Limite 5, da TV Globo, que também foram exibidos neste ano.

Power Couple

Durante a conversa, a modelo Aine Mineiro riu com a declaração do colega de confinamento e falou que ele ainda pode entrar no Power Couple, reality show de casais da emissora paulista. "Não acabou. Falta a namorada para você fazer o último".

O educador físico interrompeu a ex-panicat e respondeu: "não. Não vou fazer, não. Esse aqui é o meu último. Eu não faço mais nenhum".

Ele também contou ter A Fazenda como alvo quando saiu do BBB. "Não aceitei isso aqui de primeira, não. Aí, mandaram um convite e falei: 'vai ser o último com chave de ouro'".

Convidado durante o No Limite

Também no bate-papo, o educador físico confidenciou que foi contatado pela produção do reality show rural enquanto estava no No Limite.

"Eu tava lá no segundo e eles mandaram e-mail. Eles mandaram para a assessoria. [Lá o contrato] era só pelo programa. Mas foi tenso esse aqui. Tive que mandar lá pro outro lado [Globo] pra cancelar o contrato. Agora eu parei".