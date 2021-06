Arcrebiano é o 5º eliminado de 'No Limite'; veja resumo do programa

Arcrebiano (Bil) foi o 5º eliminado de "No Limite", em episódio exibido nesta segunda-feira (7). A tribo Calango perdeu a prova da imunidade foi ao Portal da Eliminação, escolhendo o ex-BBB 21 para deixar a competição pelo prêmio de R$ 500 mil.

"Acho que eu cheguei no meu limite", disse Bil após a eliminação. Ele pediu votos aos companheiros de time por não se sentir mais bem para continuar no jogo, citando fatores como a fome e o psicológico.

Agora, restam 11 participantes no reality show: seis integrantes do time Carcará e cinco do time calango.

Programa foi ao ar nesta segunda-feira (7) devido à transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, que ocorre nesta terça-feira (8).

Wesley Safadão em 'No Limite'

Como um dos benefícios da Prova dos Privilégios, a tribo Calango ganhou um show exclusivo de Wesley Safadão. O forrozeiro tomou as areias da fictícia Praia Brava, em Beberibe, no litoral do Ceará para um luau.

Legenda: Safadão animou os participantes da tribo Calango Foto: Reprodução

O show privado para os participantes contou com churrasco completo e cerveja. “Que honra para mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer um som!”, disse Safadão aos participantes.

A Carcará não quis ficar para trás e organizou seu próprio luau. Elana se prontificou a arrumar uma estrutura e reuniu os participantes em uma roda com músicas para animar os companheiros.

Prova da Imunidade

A tribo Carcará venceu a Prova da Imunidade e escapou da eliminação semanal. Equipe liderou a prova durante todas as etapas, com Paula se destacando na abertura de caixas.

No entanto, a vitória da tribo foi confirmada porque Kaysar quebrou uma das chaves e eliminou a Calango da disputa.

Os participantes tiveram de “catar cocos” no jogo. Para começar, um deles tinha de pescar molhos de chaves. Um segundo jogador tinha de utilizar os molhos de chave para liberar quatro cestas e, depois, iniciar a coleta dos cocos para colocá-los nos recipientes.

Prova do Privilégio

A tribo Calango venceu a Prova do Privilégio. A equipe foi a mais rápida durante todo o percurso da dinâmica e ganhou uma cesta de comidas mais reforçadas, além de um luau com Wesley Safadão.

Equilíbrio foi a chave da Prova dos Privilégios. Passando por diversos obstáculos, duplas de cada equipe tinha de transportar bolas em cima de paus de bambu.

Ao final do percurso, um arremessador de cada grupo tinha de acertar as bolas em uma cesta.

Tapetes, arroz, feijão, frango, banana e doce de leite.

Clima na tribo Carcará

A edição mostrou mais uma manhã de reclamações de participantes da Carcará com Íris Stefanelli. Viegas comentou que a ex-BBB 7 estava sendo negativa, após ela fazer uma brincadeira com um animal que supostamente “não dava sorte”.

Após perderem a primeira prova do dia, o grupo retornou com sentimento de derrota para o acampamento. Eles se animaram após Elana organizar um pequeno “luau". Mas o clima continuou tenso entre Íris e os participantes, que relatam diversos problemas de convivência com a loira.

Após a vitória na prova que valia imunidade, Paula, Elana e Íris tiveram uma conversa sofre a forças das mulheres na competição e Paula apontou uma "evolução" na mentalidade e no jogo de Íris.