Mari Matarazzo e Matheus Yurley vencem a 5ª temporada do Power Couple

Mari Matarazzo e Matheus Yurley venceram a 5ª temporada do Power Couple, com 63,41% dos votos. A vitória da influenciadora digital e do cantor foi anunciada ao vivo nesta sexta-feira (23) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Enquete final realizada pelo Diário do Nordeste antecipou a vitória do casal. Eles levam para casa o prêmio de R$ 403 mil. Deborah Albuquerque e Bruno Salomão ficaram em segundo lugar.

Trajetória

Mari e Matheus se consolidaram no Power Couple pelo posicionamento forte e inúmeros embates com Deborah e Bruno, casal que fez inclusive a grande final do reality com eles. A dupla também foi recordista de berlindas no programa.

Eles também tiveram fortes alianças no reality com os casais Mirela Janis e Yugnir Ângelo, Márcia Fellipe e Rod Bala e Renata Dominguez e Leandro Gléria.