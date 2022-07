Celebridades fazem a festa na primeira noite de Fortal 2022

O 1º dia de Fortal 2022, essa quinta-feira (22), reuniu várias celebridades, que curtiram os shows da micareta, incluindo a estreia dos cantores Taty Girl e Matheus Fernandes à frente de blocos no corredor da folia.

A noite teve ainda o tradicional show de Bell Marques em parceria com os filhos, Rafa e Pipo, além das apresentações do Camarote Mucuripe, que reuniu Zé Felipe, Banda Eva e Timbalada no mesmo palco.

A influenciadora digital Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes, foi uma das personalidades que desembarcaram no Ceará para curtir a festa. Em junho, ela viajou ao Egito com o humorista, o que levantou suspeitas de uma possível reconciliação entre os dois. No entanto, durante o Fortal, Whindersson está em Portugal, onde cumpre agenda de shows.

O casal Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, Ivy Moraes, acompanhada do namorado, Nandinho Borges - que recentemente participaram do "Power Couple" -, além da cearense Kerline e de Felipe Prior, representaram os ex-BBBs na folia.

A noite ainda contou com a presença da ex-participante do reality show "A Fazenda" Mileide Mihaile, que está morando em São Paulo, mas retornou ao Ceará para a festa; do digital influencer John Drops; da RP Val Drummond e da atriz da novela do SBT “Carinha de Anjo", a cearense Dani Gondim.

Influenciadores marcam presença

A noiva do cantor Matheus Fernandes, a influenciadora digital Tamiris Dias, foi uma das personalidades locais que estiveram no primeiro dia da micareta para prestigiar a estreia do artista no Fortal 2022. Ela escolheu look ousado, com uma super fenda na perna esquerda, para a festa.

"Pronta para prestigiar o boy na melhor época do ano", escreveu na legenda de imagem publicada em seu feed do Instagram. Nos Stories, Tamiris, inclusive, mostrou que Matheus Fernandes reuniu 30 amigos em uma van para assistir à estreia dele no Fortal, à frente do bloco "Bagunça".

Ana Gregory, namorada do jogador do Fortaleza Lucas Crispim, foi outra influenciadora cearense que esteve no 1º dia da micareta para assistir ao show de Matheus Fernandes.

Planos para esta sexta

A apresentadora Nicole Bahls foi outra celebridade que desembarcou ontem, em Fortaleza. Ela está hospedada no mesmo hotel onde aconteceu a Farofa da Gkay, em dezembro do ano passado. Nessa quinta, no entanto, ela não participou da micareta, apenas mostrou o quatro do hotel, mas garantiu aos seguidores que hoje vai ter "chuva de stories".

"Vou mostrar o evento todinho, tudo que vai está acontecendo. Vocês sabem que eu amo mostrar uma festa", disse nos Stories.

Recém-separado da ex-A Fazenda Erika Schneider, o ex-BBB Bil Araújo também confirmou presença no Fortal 2022 nesta sexta-feira (23). "Amanhã estamos viajando para o Fortal. Vamos gravar uma publicidade lá. Nunca fui para o Fortal, é a primeira vez. Vamos conhecer. Estou curioso, tomara que não chova", disse ele ontem nos Stories.

De acordo com um dos patrocinadores da micareta, além de Bil Araújo, celebridades como a cantora e ex-BBB Gabi Martins também estarão em Fortaleza curtindo a micareta, que voltou a acontecer depois de dois anos.