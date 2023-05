Theo morre em 'Vai na Fé'? Veja o que acontece na novela

Vilão da novela "Vai na Fé", Theo (Emilio Dantas) foi baleado no peito, ao salvar Lumiar (Carolina Dieckmann) de um atentado, durante o capítulo que foi ao ar na segunda-feira (22), na TV Globo. O personagem teve o pulmão perfurado pelo projétil, que deve ficar alojado na região. O grave ferimento matará o mau-caráter?

Não. Apesar do estado grave, ele sobreviverá ao caso após ser submetido a um procedimento para drenar o sangue dos pulmões, conforme o portal Notícias da TV.

No entanto, durante o tempo internado no hospital, Theo receberá a visita de Jenifer (Bella Campos), filha recém-descoberta devido ao exame de DNA. O episódio servirá para aproximar os dois.

Agradecido após a cura, o vilão aceitará, inclusive, rezar com a nova filha. No entanto, o rumo positivo da relação dos dois deve ser interrompido quando a jovem descobrir que é fruto do estupro da mãe, Sol (Sheron Menezzes).

O crime será relembrado por Ben (Samuel de Assis) durante a visita ao mau-caráter no hospital. Na ocasião, Theo tentará fazer as pazes com o homem, mas será confrontado por ele sobre o abuso contra Sol. O vilão negará a violência, provocando descontentamento de Ben, que o chamará de "canalha".

O tempo de estadia no hospital também será usado pelo personagem para tentar "bancar o herói", já que foi baleado ao salvar a vida de Lumiar. A advogada virou alvo de uma facção criminosa após Geremias (Marcello Gonçalves) se tornar um dos seus clientes. "A bala perfurou o pulmão. Me sinto culpada, sabe? Eu era o alvo", dirá a criminalista.