Por onde anda Guilherme Vieira, o Tonico de Chocolate com Pimenta?

Guilherme Vieira, o intérprete de Tonico, filho de Ana Francisca e Danilo, na novela 'Chocolate com Pimenta', vive fora do País desde 2021. Segundo o Extra, ele se mudou para Amsterdã, onde mora com a namorada, Flávia Montoni.

Recentemente, inclusive, Guilherme pediu Flávia em casamento. "Obrigado por ser perfeita e me fazer o homem mais feliz do mundo. Tenha a certeza de que a minha meta de vida é fazer você feliz para sempre", escreveu no Instagram.

Formado em Administração, o ex-ator global trabalha, atualmente, numa empresa de tecnologia. Além disso, ele mantém uma empresa de games no Brasil.

'Chocolate com Pimenta' está sendo reprisada pela TV Globo. No folhetim, Tonico é filho dos personagens interpretados por Mariana Ximenes e Murilo Benício.

Carreira como ator

Como ator, Guilherme integrou o elenco das novelas 'O beijo do vampiro', 'América', a 'A lua me disse' e 'O profeta'. O último trabalho dele foi em 'Cama de gato', em 2009.

Guilherme é de Niterói, no Rio de Janeiro, e começou a atuar com apenas dois anos de idade, fazendo comerciais. Sua primeira novela, 'Vila Madalena', foi aos seis anos. No cinema, ele participou do filme 'Xuxa e os Duendes', em 2001.