Quem encontra Tonico em Chocolate com Pimenta? Veja desfecho do sequestro na novela

O responsável por intermediar as negociações com o sequestrador e "resgatar" a criança é Sebastian (Tarcísio Filho), o mentor intelectual do sequestro. Ele é quem leva Tonico nos braços de volta para a mansão de Aninha.

Cada um segue em um carro para o local do encontro com o sequestrador. Sebástian leva o dinheiro, apesar do protesto de Danilo. Timóteo ouve barulho de carro e sai para o mato com Margarido. Terêncio, Peixoto e Danilo ouvem passos. Juvenal ameaça ficar com o dinheiro e dar sumiço em Sebástian e em Tonico. Olga, Marieta e Cássia oferecem a solidariedade a Ana Francisca. Danilo, Terêncio e Peixoto se engalfinham no escuro com Margarido e Timóteo, pensando que eles são os bandidos.