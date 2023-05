Key Alves aproveita Fortaleza após gravação de DVD de Kadu Martins

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves passou os últimos dias em Fortaleza para participação da gravação do DVD do cantor Kadu Martins no último domingo (21).

Key compartilhou em seu perfil do Instagram passeios pela Beira-Mar, onde tirou fotos com fãs e registrou partidas de vôlei de praia. "Que saudade de jogar. Olha o pessoal jogando, que lindo. Quero muito voltar a jogar", disse.

A atleta deixou a capital na tarde desta segunda-feira (22), mas aproveitou para tomar um banho de mar antes de partir. "Depois de muito trabalho, três dias aqui em Fortaleza, só agora eu fui pegar uma praia", contou aos seguidores.

A ex-BBB rasgou elogios à praia cearense, a qual descreveu como 'paraíso', e deixou claro que deve voltar para Fortaleza. "Até logo, Fortal", escreveu em uma foto já no aeroporto.

Gravação de DVD

Key foi uma das participações surpresa do primeiro DVD de Kadu Martins, gravado na noite de domingo no Colosso. A ex-BBB subiu ao palco durante o hit "Novinha do Onlyfans".

Em sua participação no BBB 23, Key foi ligada à música por ter um perfil na plataforma de conteúdo adulto.

Ela compartilhou nas redes sociais os bastidores da participação. Key revelou que estava no camarim de Kadu ao lado de Bruno Nogueira, também ex-participante do BBB-23.