Pocah revela desejo de fazer curso de atuação e ‘participar de alguma novela’

A cantora Pocah está atualmente no comando do “TVZ”, do Multishow. Quando a atração acabar, ela quer se dedicar a algo novo, ainda ligado à televisão.

“Terei músicas boas para apresentar à galera e quero fazer cursos de atuação para, quem sabe, participar de alguma novela. O público que é fiel à gente quer sempre ver novas facetas”, disse a ex-BBB, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Relacionamento com Ronan

A artista ainda falou sobre o relacionamento com Ronan Souza, com quem ela está há mais de quatro anos. Apesar de não serem casados no papel, os dois moram juntos há um tempo.

Pocah Cantora “Eu, inclusive, usava aliança. Algumas vezes, ao responder mensagens do Instagram, vejo algumas pessoas curiosas sobre meu relacionamento. Meu marido não é exposto ali. Aparece de vez em quando. Muita gente pergunta por que eu não uso aliança".

"E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet”, explicou.

Quando foi eliminada do BBB 21, Ronan chegou a pedi-la em casamento durante a entrevista de Pocah com Ana Maria Braga um dia após sua eliminação do reality show. Ele gravou um vídeo reiterando o amor pela companheira e a pediu em compromisso de joelhos.