Pocah vai ao hospital com mal-estar e recebe diagnóstico de excesso de gases: 'dor bizarra'

A cantora Pocah usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (15) para revelar que foi ao hospital, às pressas, com fortes dores abdominais na segunda (14). Brincando com o episódio, a ex-BBB pontuou que foi diagnosticada com "peido preso" e contou que a situação ocorreu com a vergonha de soltar pum na frente do marido.

"Acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé, apenas curvada. Pensei que era cálculo renal, apendicite, hérnia umbilical que eu já tenho. Fiz uma série de exames e era o que? Peido preso", explicou em vídeo.

Após comer com amigos

No mesmo relato, Pocah disse que comeu uma quantidade grande de comida e, logo depois, deitou no colo do marido, pegando no sono com shorts jeans.

Segundo ela, é possível que a peça de roupa tenha comprimido a barriga e atrapalhado a digestão. "Fiz uma série de exames e era o que? Peido preso. Um conselho que eu dou a vocês, meninas: não prendam peido, soltem mesmo, todo mundo faz isso", reforçou ainda em tom descontraído.

Ainda no mesmo vídeo, Pocah explicou que o diagnóstico oficial recebido foi de excesso de gases. Apesar disso, ela foi liberada pelos médicos e já passa bem após o mal-estar em casa.