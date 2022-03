Novo Louro José é aprovado por Ana Maria Braga, diz site

A TV Globo aprovou o novo boneco articulado que deve substituir Louro José no "Mais Você". Ana Maria Braga, que retornou de férias nesta segunda-feira (7), irá participar da escolha do novo manipulador do personagem. As informações do site Notícias da TV.

Conforme o portal Notícias da TV, antes das férias, Ana Maria chegou a gravar testes com alguns manipuladores e um protótipo de um boneco. A expectativa é de lançar o personagem em maio.

Ainda segundo o site sobre TV, o assunto é tratado sob sigilo na produção do programa. O que se sabe até o momento é que Ana Maria quer fazer um concurso para o público escolher o nome do novo personagem.

Irmão de Louro José

Legenda: Personagens comemoraram reencontro em programa

A morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José no programa "Mais Você" da TV Globo, deixou um vazio nas manhãs da TV brasileira.

Após a morte do ator, os usuários das redes sociais chegaram a lembrar de Louro João, irmão do papagaio da apresentadora.

Louro João fez uma visita ao irmão no programa "Mais Você" em 2003. A aparição fez parte de um episódio do "Sítio do Pica-pau Amarelo", exibido nas manhãs da TV Globo.



O personagem tem traços semelhantes ao Louro José, a diferença é vista em longas penas e na cor azul.