'Gato de Botas 2' ganha primeiro trailer oficial; assista

O primeiro trailer do filme 'Gato de Botas 2: O Último Desejo' ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (15). Nas imagens, que mostram parte do roteiro do longa, ele lembra as oito mortes e decide, finalmente, como aproveitar a "última vida".

Até então, segundo o portal norte-americano Deadline, o ator brasileiro Wagner Moura deve dublar um dos personagens do filme. Além dele, também integram o elenco Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman Ray Winstone (Viúva Negra) e John Mulaney. Veja o trailer:

Com estreia prevista para o dia 23 de setembro, o filme mostrará as consequências para a vida perigosa levada pelo gato, expondo o desrespeito que ele tanto prega à segurança.

A direção do longa será de Bob Persichetti, um dos três diretores do filme 'Homem-Aranha no Aranhaverso'.