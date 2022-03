Ministério determina remoção do filme 'Como se tornar o pior aluno da escola' de streaming

O filme 'Como se tornar o pior aluno da escola', baseado no livro do humorista Danilo Gentili, deve ser removido do catálogo das plataformas de streaming no Brasil, segundo informou decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, nesta terça-feira (15).

A decisão veio após a repercussão com uma das cenas da película, na qual o também humorista Fábio Porchat aparece como o pedófilo Cristiano, que assedia dois garotos sexualmente.

Caso a decisão não seja cumprida, uma multa diária de R$ 50 mil pode ser direcionada às plataformas que continuarem com a película. Ainda na segunda-feira (14), o ministro da Justiça, Anderson Torres, já havia informado que teria solicitado as medidas cabíveis em relação ao assunto.

Conforme informações do 'Guia prático de classificação indicativa', utilizado como referência da indústria audiovisual brasileira, não são recomendados para menores de 14 anos os filmes que mostrem "conteúdos em que um personagem se beneficia da prostituição de outro" ou nos quais há indução ou atração "de alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual".

Porchat questiona

Logo após a repercussão da cena, o humorista Fábio Porchat divulgou nota oficial para se posicionar sobre o assunto. "Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante. Agora, imagina se por conta disso não pudéssemos mais mostrar nas telas cenas fortes como tráfico de drogas e assassinatos?", questionou.

Além disso, na época do lançamento oficial do filme, em 2017, ele revelou em entrevista que a cena era, de fato, "escrota" e havia sido escrita para soar exatamente dessa maneira.