Fábio Porchat rebate críticas por interpretar pedófilo em filme e frisa: é 'tudo mentira'

O ator e apresentador Fábio Porchat foi às redes sociais se defender de críticas que recebeu por seu papel no filme "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola", onde ele interpreta Cristiano, um pedófilo. Ele frisou que ele é um vilão e que tudo "é mentira", destacando ainda que ele não teve vínculo com a concepção do papel.

"Vamos lá: como funciona um filme de ficção? Alguém escreve um roteiro e pessoas são contratadas para atuarem nesse filme. Geralmente o filme tem o mocinho e o vilão. O vilão é um personagem mau. Que faz coisas horríveis. O vilão pode ser um nazista, um racista, um pedófilo, um agressor, pode matar e torturar pessoas", pontuou o ator nesse domingo (13).

Porchat ainda citou exemplos de vilões vividos por atores e atrizes famosos.

"O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá, gente? Essas pessoas na vida real não são assim", explicou.

O ator também ponderou que vilões podem ser difíceis de assistir na telona, mas defendeu que "quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado".

"Como se Tornar o Pior Aluno da Escola"

O filme, que é assinado por Danilo Gentili, foi criticado por bolsonaristas e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Torres, nesse domingo.

Segundo titular da pasta, o longa possui "detalhes asquerosos", enquanto os apoiadores do governo acusaram a produção de incentivo à pedofilia.