Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (28)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (28) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Artur aceita fazer o exame de DNA e se enfurece com os comentários maldosos de Ariosto.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Artur aceita fazer o exame de DNA e se enfurece com os comentários maldosos de Ariosto. Torquato Tasso revela para Quinota as suspeitas de Ariosto sobre Artur. Cira se insinua para Tobias Aldonço, sem que Fé perceba. Ariosto se aconselha com Zefa Leonel.

Cira filma Nivalda e Aldenor se beijando. Cira vai ao restaurante de Tobias Aldonço e tenta comer gratuitamente. Sabá Bodó flagra Nivalda e Aldenor. Ariosto, Artur e Quinota se assustam com o sumiço de Dona Manuela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.