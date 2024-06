Youtuber Gato Galáctico se pronuncia após suposta apologia a nazismo envolvendo leite cru

Ronaldo de Souza, conhecido nas redes sociais como Gato Galáctico, tem sido acusado na Internet de fazer propaganda nazista ao compartilhar uma foto em que aparece tomando leite não pasteurizado.

A imagem foi publicada com uma legenda que pedia a descriminalização da venda de "leite cru". Após a repercussão negativa, ele negou relação com grupos supremacistas ou neonazistas e afirmou que irá remover a publicação.

Internautas viram no ato do influenciador, que, no registro, também usava roupas verdes, uma associação a movimentos neonazistas e de supremacia branca. Além disso, devido ao penteado usado na foto, ele também foi associado a Hitler, o líder do nazismo.

O jornalista Clayson Felizola, que se descreve como "professor, pós-graduado em filosofia e anarquista", compartilhou a foto em suas redes sociais e disse que o ato do influenciador se tratou de um "apito de cachorro", um termo utilizado para se referir a mensagens ou discursos racistas, xenofóbicos ou discriminatórios em forma de código.

"Acabo de receber isso de um amigo. Esse homem de 34 anos está com apito de cachorro para supremacistas. Veio defender Gato Galáctico aqui? Você é pior ou, no mínimo, igual. Quem usa este apito de cachorro na gringa é neonazista", escreveu Felizola em seu perfil no X, antigo Twitter.

Quem também repercutiu a imagem do criador de conteúdo infantil foi Felipe Neto. "O cara postou foto bebendo leite e usando camisa verde (procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca). E bateu continência para um sujeito que disse que ele é 'salvador da raça'. Não dá pra ficar mais claro que isso", afirmou o influenciador.

Ronaldo rebate críticas

Em suas redes sociais, Ronaldo negou as acusações e repudiou os ataques que tem sofrido. "Fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associações a mensagens de supremacia. Isso é uma mentira absurda. Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neonazistas", escreveu o criador de conteúdo.

O Gato Galáctico disse ainda defender a paz e afirmou que, em nome da própria família, que está sendo afetada pela repercussão da foto, e de "qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida", irá remover a publicação.

"No meu canal, temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e em hipótese alguma permitirei a disseminação de informações falsas", concluiu ele.

O que significa 'apito de cachorro'?

"Apito de cachorro", ou "dog whistle", em inglês, é uma ferramenta de comunicação política comumente utilizada por movimentos neonazistas e de supremacia branca.

No sentido literal, o apito do cachorro é ultrassônico, ou seja, não pode ser captado pelo ouvido humano. Por isso, o termo remete a mensagens "codificadas", geralmente "silenciosa" para grande parte das pessoas, mas estridente para outras.