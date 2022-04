Deolane Bezerra rebate críticas de 'mendigo' Givaldo e se coloca à disposição de mulher internada

Deolane Bezerra rebateu críticas do "mendigo" Givaldo Alves em suas redes sociais, nesta quarta-feira (6). O ex-morador de rua chamou a advogada, na terça (5), de 'florzinha' e a acusou de ter conquistado fama e notoriedade pela morte do companheiro, MC Kevin. Hoje, em resposta, ela afirmou: "a florzinha virou cacto".

A advogada ainda declarou estar "à total disposição" da mulher que teve relações sexuais com Givaldo, que segue internada. O "mendigo" está sendo investigado por suspeita de estupro, no Distrito Federal.

Deolane Bezerra Advogada "O que ela precisar estarei aqui. Meu escritório está de portas abertas para ela e se precisarem estarei como assistente de acusação caso a família necessite".

Em suas postagens no Twitter, a advogada pediu para as mulheres se unirem e pararem de dar audiência para figuras como esse homem. Para Givaldo, alertou: "não mexe com a minha boca, que eu tenho coisas piores pra falar sobre você".

Como começou o conflito

A discussão entre os dois começou após a Dra.Deolane gravar um vídeo criticando a visibilidade que Givaldo tem ganhado, mesmo sendo suspeito de estupro.

"Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe", confessou.

A advogada relatou a incompreensão sobre o "monte de mulher dando atenção para esse cara nojento". Apesar de não citar diretamente, a fala foi dada na mesma semana em que a influenciadora digital Grazi Mourão, de 22 anos, beijou Givaldo e compartilhou a imagem nas redes sociais.

A atitude da jovem foi criticada por internautas e famosos, como Grazi Massafera, acusando a jovem de querer "se promover" com o ato.

Deolane Bezerra Advogada “Pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Ajuda, hein?”.

“Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher está até agora transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando... Me julguem”, concluiu.

Resposta do "mendigo"

Na terça, Givaldo Alves gravou um vídeo respondendo às falas da advogada. “Deolane, bom dia, florzinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas suas palavras. Não sei porque, porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser”.

Em seu discurso, ainda colocou em xeque os motivos da fama da advogada, resgatando a morte de MC Kevin e deixando, nas entrelinhas, que a visibilidade da profissional aconteceu após a tragédia com o cantor.

Givaldo Alves Ex-mendigo “Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí, pensei, talvez tenhamos algo em comum, florzinha”.

Críticas no Twitter

Nesta quarta, Deolane respondeu para Givaldo, dizendo que ele tinha capacidade de não estar em situação de rua. "Mendigo por opção, porque tem habilitação categoria D. Daria um ótimo motorista. Tem uma dicção perfeita, fala muito bem e forças nos braços pra trabalhar mas prefere usar para outras coisas né?".

Dra. Deolane Advogada "Digo mais você não é um amante das mulheres,você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade".

Por fim, também resgatou o artigo 217-A, que detalha sobre casos de estupro de vulnerável. "Todos os laudos apontam que ao olhar a mulher já dava para perceber as condições dela", concluiu.

O caso segue em investigação.