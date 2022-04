Deolane Bezerra critica fama de 'mendigo' Givaldo: 'o cara ajudou a afundar uma mulher'

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra criticou, nessa segunda-feira (4), a popularidade dada a Gilvado Alves de Souza, flagrado tendo uma relação sexual com a esposa de um personal trainer em Planaltina, no Distrito Federal. O homem tem ganhado notoriedade, principalmente nas redes sociais, onde é chamado de "Mendigo Pegador".

No perfil do Instagram, a jurista disse sentir "ranço" ao observar a atenção que ele vem recebendo na internet.

"Esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento! Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte”, reclamou.

Deolane continuou a criticar o apoio do público, principalmente de mulheres, a Gilvado Alves, que, conforme a influenciadora, teria prejudicado a vida da esposa do educador físico com quem se envolveu.

"O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher 'tá' até agora transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando… me julguem”, finalizou.

O homem é investigado por suspeita de estupro, no Distrito Federal. Ele ganhou destaque nas últimas semanas após ter relações com a mulher do personal trainer Eduardo Alves e ser agredido pelo profissional, que acreditava que a esposa estava sendo abusada. A mulher, segundo laudo médico, sofre de "transtorno afetivo bipolar em fase maníaca e psicótica".

Influencer publica vídeo beijando 'mendigo'

A influenciadora digital Grazi Mourão, de 22 anos, beijou o "mendigo" Givaldo Alves, de 48 anos, durante uma festa no domingo (3). Em vídeo publicado no stories, ela escreveu: "meu novo amiguinho".

Legenda: Ela toma a iniciativa de dar dois beijos no ex-mendigo Foto: Reprodução

A atitude foi criticada por internautas e famosos, como Grazi Massafera, acusando a jovem de querer "se promover" com o ato. "Meu Deus! Misericórdia. Inacreditável", escreveu a atriz em uma publicação do vídeo no Instagram.

Conforme o portal Metrópoles, a jovem afirma ter sofrido “amnésia alcoólica” durante a festa, chegando a levantar hipótese de terem colocado alguma substância em seu copo. “Estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada. Tenho 22 anos, vou à festa desde os 13 e sempre sei o que fiz. Dessa vez, não lembro de nada”, declarou.

Na noite dessa segunda-feira (4), o vídeo não está mais nos stories da influencer. Porém, ela celebrou a quantidade de visualizações do registro.