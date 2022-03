Laudo aponta que mulher que teve relação sexual com sem-teto sofreu delírios e alucinações

Laudo médico da mulher de 33 anos que teve relação sexual com o morador de rua Givaldo Alves, 48 anos, em Planaltina, no Distrito Federal, aponta "transtorno afetivo bipolar em fase maníaca e psicótica", segundo informações do portal Metrópoles, que teve acesso ao documento.

O psiquiatra responsável pelo tratamento de Sandra Mara Fernandes no Hospital Universitário de Brasília (HUB) apontou o código F31.2 CID-1O, da Classificação Internacional de Doenças (CID), para especificar o quadro.

São apresentadas no documento características como "alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, falso reconhecimento, comportamentos desorganizados e por vezes inadequados", conforme o site.

Entre os comportamentos impróprios, estão "gastos excessivos, doação de seus pertences, resistência em se vestir e hiperreligiosidade".

O laudo é do dia 15 de março, um dia após ela dar entrada no Hospital Universitário de Brasília, após passar por outro centro médico. O ato sexual com o morador de rua aconteceu na noite de 9 de março.

Na quinta-feira (24), a Justiça pediu o documento médico sobre a saúde da mulher. O relatório deve basear a decisão de nomear outra pessoa para representar a mulher no processo judicial sobre o caso. A decisão médica é de que ela "não é capaz de responder por si".

O documento afirma ainda que a mulher está em tratamento psicofarmacológico e em terapia antirretroviral profilática e sem previsão de alta.

Flagra e espancamento

O caso aconteceu no dia 9 de março, no Jardim Roriz, em Planaltina, Distrito Federal. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa, de 33 anos, saiu com a sogra para tentar ajudar o homem em situação de rua, no entanto, elas se separaram.

Ao perceber que a companheira não havia retornado para casa, o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, resolveu procurá-la. No percurso, ele encontrou o carro dela estacionado e, ao se aproximar, percebeu que a parceira estava fazendo sexo com o morador em situação rua no veículo.

Câmeras de segurança próximas ao local flagraram o momento em que o marido começou a agredir, com socos e chutes, o outro homem, que já estava fora do automóvel. Nas imagens é possível observar que Eduardo derruba a vítima no chão e lhe desfere diversos golpes.

Veja cena de agressão:

Educador físico agride homem em situação de rua após flagrar traição da mulher https://t.co/B2YXcw8zBw pic.twitter.com/l347SAxW7m — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 15, 2022