Vaza trecho obsceno de entrevista com sem tento espancado por personal; Band pede desculpas

Começou a circular na internet, um um vídeo com trecho obsceno da entrevista da Band com o sem teto que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa. A emissora emitiu um comunicado esclarecendo que a reportagem ainda não foi ao ar e que o conteúdo teria sido vazado de seu sistema interno.

"Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal intencionada. Foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável, que será devidamente punido", diz o texto postado nas redes sociais da emissora.

O homem em situação de rua chamado Givaldo Alves, de 48 anos, ganhou visibilidade quando o caso veio à tona. Na quinta-feira, o portal "Metrópoles" publicou uma matéria e um vídeo com Givaldo, que negou ter estuprado a mulher do personal trainer Eduardo Alves. Na ocasião, a equipe também informa que parte das falas do homem não foram publicadas por serem explícitas em relação ao ato sexual

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

No trecho vazado, Givaldo fala ao jornalista sobre obscenidades que teria dito à mulher.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil